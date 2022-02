Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala: l’annuncio in tv

Calciomercato Juventus, il giornalista è intervenuto sulla questione rinnovo: ecco cos’ha detto a proposito del rinnovo dell’argentino.

Da qui a fine marzo – forse anche un po’ prima – sarà inevitabilmente l’argomento di discussione più interessante. Tramontata la sessione invernale di calciomercato, tocca alla trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala tenere banco nelle prossime settimane in casa bianconera. Perché un bel pezzo di futuro della Juventus passerà dalla decisione che prenderà la società a proposito della permanenza o meno del suo fuoriclasse argentino.

Nei giorni scorsi le due parti sembravano lontanissime. Prima le voci di un interessamento dell’Inter. Poi l’esultanza polemica – con tanto di sguardo di sfida – nei confronti della dirigenza dopo il gol segnato all’Udinese in campionato. Insomma, una potenziale bomba che ha successivamente rischiato di esplodere in seguito alle parole – dure – dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, per niente accondiscendente davanti alle pretese del giocatore e del suo procuratore.

Calciomercato Juventus, non è escluso che alla fine Dybala resti a Torino

In realtà non è assolutamente scontato che le strade di Dybala e della Juventus siano destinate a separarsi a giugno, con il fantasista sudamericano che lascerebbe Torino a parametro zero. Una prospettiva che farebbe male ad entrambi, quella di rinunciare ad un calciatore che ha contribuito negli ultimi anni a scrivere meravigliose pagine di storia juventina. Il giornalista del Corriere della Sera Filippo Bonsignore, intervenuto poco fa in diretta a CMTV.IT, si è detto convinto del fatto che alla fine un accordo verrà trovato.

“Penso che si arriverà al rinnovo di Dybala, non credo che il giocatore possa andare via a zero”, questo il suo commento. “Non siamo così vicini come lo eravamo prima di Natale – ha spiegato Bonsignore – resta una distanza importante tra il club e il giocatore, ma non è da escludere che la questione si riesca a risolvere nell’interesse di entrambi”.