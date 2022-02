Calciomercato Juventus, altro colpo da capogiro: “Precontratto già firmato”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva la possibile bomba pronta a stravolgere il mercato della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente da ‘Sport.es’, si parla del futuro del francese del Barcellona, Dembele. Stando agli spagnoli il giocatore non avrebbe ascoltato nessun altro club in questione oltre a non rinnovare con i blaugrana.

Il motivo, stando alla ricostruzione, è che il giocatore potrebbe aver preso un pre accordo con qualche altro club, in tal senso, gli spagnoli indicano proprio la Juventus come la possibile squadra in questione. Si parlava di un possibile approdo in Inghilterra ma nulla si è mosso concretamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura con Dybala: “Rifiuterà il rinnovo”

Dembele a zero da giugno | Colpaccio in vista

Stando agli spagnoli, dunque, il suo mancato dialogo con la dirigenza del Barcellona, decisamente infastidita dal comportamento del giocatore, potrebbe voler dire che lo stesso Dembele avrebbe, segretamente, già stabilito un accordo con un altro club che prevede il suo passaggio a parametro zero in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio Zaniolo | Doppia idea di scambio

La Juventus la squadra indicata in questione ma non è da escludersi anche il Manchester United come possibile pretendente dell’esterno francese. Tutto che si scoprirà molto presto, già in estate. Laddove la Juventus dovrà fare conto di alcune importanti uscite ma anche di possibili grandi occasioni di mercato.