Calciomercato Juventus, un talento dalla Bundesliga | Si gioca d’anticipo

Calciomercato Juventus, l’obiettivo del direttore sportivo è anticipare la concorrenza: ecco di chi si tratta.

Si respira un’aria frizzante alla Continassa dopo l’inebriante settimana di calciomercato. Anche l’ambiente bianconero sembra godere degli influssi benefici di una sessione in cui la Juventus è stata protagonista indiscussa. Sorrisi, strette di mano, entusiasmo. Massimiliano Allegri intanto è già con la testa rivolta alla sfida con il Verona di domenica prossima.

Match in cui i tifosi con ogni probabilità potranno vedere all’opera i due nuovi acquisti di gennaio, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, in questi giorni alle prese con i primissimi allenamenti al centro sportivo della Vecchia Signora. La rincorsa al quarto posto nel frattempo è ufficialmente partita. Il tecnico livornese non aveva sbagliato i calcoli: siamo giunti a febbraio e la sua Juventus è lì, ancora in piena corsa per rientrare in zona Champions League. E adesso sembra aver tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo, dopo il corposo restyling effettuato tra attacco e centrocampo.

Calciomercato Juventus, bianconeri interessati al giovane Damar

In attesa di godersi i nuovi arrivi, in casa Juventus si comincia a pensare già al futuro. Il direttore sportivo Federico Cherubini sta già pianificando i possibili colpi per giugno. Sarà anche rivoluzione “verde”, come è stato annunciato più volte. Ecco perché sul suo taccuino ci sono diversi nomi di giovani promesse che il club bianconero vuole accaparrarsi per anticipare la concorrenza e soprattutto per evitare di strapagarli una volta sbocciati.

Come riporta calciomercato.it., la Juventus ha messo gli occhi su un centrocampista dell’Eintracht Francoforte, che compirà 18 anni il prossimo aprile. Si tratta di Muhammed Damar ed in Germania è al momento uno dei talenti più apprezzati dell’intero panorama calcistico.