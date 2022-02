Calciomercato Juventus, Inter in scacco | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus, Cherubini vuole bruciare l’Inter nella corsa al centrocampista. Per giugno sarebbe già pronto lo scambio

Inter in scacco. Con Cherubini, scatenato, che potrebbe tornare in corsa in maniera prepotente per il calciatore che Marotta avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. La sensazione è che sia ancora lunga per l’ex dirigente bianconero mettere le mani in maniera totale su Frattesi del Sassuolo.

Non ci sono dubbi che l’Inter abbia tutta l’intenzione d’intavolare una trattativa con Carnevali che preveda un pacchetto unico che porti in nerazzurro anche Scamacca. Ma la Juventus ha in rosa – o in prestito in questo caso – diversi elementi che potrebbero tornare utili alla corsa al centrocampista che è entrato anche nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Insomma, si valuta l’operazione con un possibile scambio che potrebbe fare comodo al Sassuolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Morata ai saluti: scelta la sua prossima squadra

Calciomercato Juventus, Ranocchia o Fagioli per Frattesi

Bisogna tenere presente che alla fine dell’anno dovrebbe salutare la compagnia anche il brasiliano Arthur, che per il momento è rimasto a Torino ma che vede sicuramente da vicino un possibile cambio di maglia la prossima stagione. E allora ovviamente serve un sostituto, che sarebbe stato individuato in Frattesi. E secondo le notizie riportate da Tuttojuve.com, Cherubini per prendere il centrocampista neroverde potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Ranocchia e Fagioli: elementi giovani che sono in crescita e che potrebbero fare al caso del progetto della società emiliana.

Partita tutt’altro che chiusa quindi al momento. Anche se è giusto ribadirlo al momento Marotta appare in leggere vantaggio. Ma c’è il tempo per Cherubini per poter recuperare sulla questione. E se ci sarà l’occasione il direttore sportivo bianconero di certo non se la lascerà sfuggire. Lo ha dimostrato in maniera netta in questa sessione invernale di mercato appena andata in archivio.