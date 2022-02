Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic Savic: il piano per l’estate

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno nel mirino un grande colpo in mediana per l’estate. C’è anche la strategia, ecco quale.

Calciomercato Juventus, un grande colpo in estate. L’obiettivo dei bianconeri è certificato: puntare al massimo. Dopo Zakaria, Allegri vorrebbe un altro centrocampista di qualità, capace di competere a tutti i livelli, tra gli obiettivi designati continua ad esserci in cima alla lista proprio il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic.

Giocatore formidabile dalla caratura tecnica pregevole. Il pupillo di Lotito potrebbe però partire questa estate. La Juventus in pole ma ci sono interessi diretti anche dall’estero. Come dice il giornalista di ‘Tuttojuve.com’, Mirko Natale sul proprio profilo Twitter, i bianconeri hanno in mente un grande colpo per l’estate.

Milinkovic Savic il nome giusto per l’estate | Pronti a chiuderlo

La Juventus lo vuole a tutti i costi ed è pronta a fare il colpo da 90 in mediana. Con lui si risolverebbero tutti i problemi in mediana e si potrebbe riformare un trittico davvero notevole composto dal serbo, Locatelli e il nuovo acquisto Zakaria, in trampolino di lancio già da subito.

Un super colpo che non esclude nella lista anche il gradito ritorno di Paul Pogba, l’alternativa a Milinkovic-Savic. Ma per il polpo c’è sempre grande pressing da parte del Psg che è intenzionata a prenderlo a parametro zero com’è già successo con tutti i grandi acquisti arrivati in questa stagione. Staremo a vedere quello che succederà ma il piano di Cherubini è già svelato: si farà un grande colpo a centroacampo.