Calciomercato Juventus, Morata ai saluti: scelta la sua prossima squadra

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Vlahovic chiude ogni possibilità di rimanere in bianconero ad Alvaro Morata. La destinazione è decisa

Il destino di Alvaro Morata è segnato. La Juventus addirittura ha cercato di cederlo in questa sessione di mercato ma non ci è riuscita, soprattutto per le reticenze dell’Atletico Madrid che non voleva rinforzare una diretta concorrente come il Barcellona. Alla fine dell’anno comunque Cherubini non verserà i 35 milioni di euro pattuiti con i Colchoneros per il riscatto del giocatore. L’addio ci sarà: senza nessun dubbio.

E sarebbe già decisa la prossima squadra dell’attaccante. Che non rimarrà alla corte di Simeone che non intende averlo nella sua rosa. Quanto spiega Marca va in una linea opposta da quella che sembrava tracciata in questo mese di gennaio, soprattutto perché il Barcellona proprio qualche ore fa ha ufficializzato l’arrivo di Aubameyang, quindi lì davanti almeno per il posto è posto. E anche per la prossima stagione non ha bisogno di una punta centrale.

Calciomercato Juventus, Morata verso la Premier

E potrebbe essere l’Arsenal la squadra che potrebbe accogliere l’attaccante spagnolo nella prossima stagione. Il quotidiano spagnolo è sicuro di questa possibile destinazione. Anche perché l’investimento di almeno 35 milioni di euro, più lo stipendio, è sicuramente importante. E sono poche le squadre che se lo possono permettere. Una di queste è sicuramente quella guidata da Mikel Arteta che dovrebbe anche cercare di coprire il buco lasciato dall’attaccante gabonese che ha salutato la compagnia. Insomma, un ritorno in Inghilterra per Morata dopo l’esperienza londinese con il Chelsea di qualche anno fa.

Di certo, il futuro, è assai lontano da Torino. Non solo per i costi che ci sono dietro questa operazione, ma anche per il rendimento non certo altissimo di questa stagione. Certo, le cose potrebbero cambiare se l’Atletico decidesse di cederlo con uno sconto importante. Ma non sembrano essere intenzionati i Colchoneros ad intavolare una trattativa del genere.