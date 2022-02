Calciomercato Juventus, colpo di scena Morata: scelta la sua prossima squadra

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Alvaro Morata: la decisione dell’attaccante spagnolo.

L’approdo di Dusan Vlahovic in bianconero sembrava poter creare i presupposti giusti per l’addio di Alvaro Morata, che aveva già trovato un accordo di massima con il Barcellona.

Alla fine, però, l’affare non si è concretizzato, per una serie di fattori concomitanti e convergenti, in gran parte ascrivibili alla volontà dell’Atletico Madrid di non voler rinforzare una diretta concorrente “regalandole” in prestito il proprio attaccante. Già, perché il bomber cresciuto nella Cantera del Real Madrid è ancora di proprietà dei Colchoneros, dal momento che la Juventus non ha ancora deciso di riscattarlo definitivamente, versando nelle casse dei madrileni i 35 milioni di euro pattuiti. Non è dato sapere se lo status quo muterà tra qualche mese, fatto sta che l’attaccante non avrebbe alcun dubbio in merito a quale debba essere la sua prossima squadra.

Calciomercato Juventus, Morata ha scelto il Barcellona

Secondo quanto riportato da sport.es, infatti, sebbene il Barcellona abbia deciso di virare con decisione su Aubameyang a seguito del mancato addio di Ousmane Dembelè, Alvaro Morata vede ancora la Catalogna come la destinazione più probabile al termine di questa stagione, e farà tutto il possibile per approdare alla corte di Xavi, che ha avuto un ruolo tutt’altro che ininfluente nel convincere il numero 9 ad accettare la corte dei catalani. Ora però, lo spagnolo è concentrato e motivato a fare bene con la Juventus, club che ha sempre creduto in lui, supportandolo anche nei momenti più difficili, e nei confronti del quale il calciatore ha sempre mostrato grande professionalità, anche in queste settimane di calciomercato così convulse.