Calciomercato Juventus, rottura con Dybala: “Rifiuterà il rinnovo”

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe non rinnovare il contratto con i bianconeri ecco spiegato il motivo.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala potrebbe non continuare la sua avventura in bianconero. In questo mese lui e il suo entourage si incontreranno con la dirigenza bianconera per stabilire le basi per un possibile rinnovo ma secondo Tancredi Palmeri si va verso il rifiuto.

Secondo il giornalista Tancredi Palmeri il futuro di Dybala alla Juventus sarebbe compromesso, e, dunque, il giocatore non firmerà il rinnovo di contratto. Ecco cosa ha detto nel suo editoriale.

Dybala non rinnoverà il contratto con i bianconeri

Nel suo editoriale, Palmieri ha parlato chiaramente del futuro della Joya:

“Dybala ha deciso: rifiuterà la proposta della Juventus. Troppo grande, e troppo vistosa la mancanza di rispetto che gli è stata usata. Accordarsi da gentiluomini per una somma, poi tenerlo a bagnomaria per un mese, poi ritrattare la parola data, nel frattempo sferzare pubblicamente e ripetutamente chi dovrebbe essere il proprio capitan futuro, e infine ritornare con un’altra proposta del 25% più bassa, ma persino inferiore al contratto in essere”.

Un tassativo no che, a questo punto, potrebbe già rivoluzionare il mercato di giugno. Poi Palmeri conclude:

“Si è trattato di una serie di sgarri che né il giocatore né il suo entourage sono disposti ad accettare e pertanto Dybala non intende più continuare il suo futuro alla Juventus”.