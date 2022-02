Calciomercato Juventus, colpaccio Zaniolo | Doppia idea di scambio

Calciomercato Juventus, Zaniolo è un obiettivo e per portarlo a termine i bianconeri avrebbero già un doppio, possibile, scambio.

Calciomercato Juventus, i bianconeri senza altre grande cessioni non potrebbero effettuare l’acquisto del pupillo della Roma e pertanto, come scrive ‘Tuttosport’, l’idea di Zaniolo è comunque accessibile tramite un doppio clamoroso scambio.

Stando infatti a ‘Tuttosport’, la Roma potrebbe aprire alla cessione di Zaniolo solo davanti un doppio clamoroso scambio. Sul piatto ci sarebbero due giocatori che sembrano piacere a Mourinho, si parla infatti del centrocampista americano McKennie e dell’attaccante italiano Moise Kean ancora inesploso dopo il suo ritorno.

La Roma apre al doppio scambio per Zaniolo

McKennie in specie sembra essere un giocatore ideale per Mourinho, pertanto, nonostante la volontà di Allegri di tenerlo, il giocatore potrebbe diventare una pedina fondamentale qualora la Juventus non dovesse cedere ma bensì usare una contropartita per arrivare a Zaniolo.

Altro nome è quello di Kean che non è ancora esploso nel suo ritorno a Torino. L’attaccante italiano è ancora giovane e forse con più spazio potrebbe, davvero, consacrarsi a livello definitivo. La Roma valuta il suo acquisto ma dando priorità al centrocampista americano. In caso, invece, di mancato rinnovo di Dybala, i bianconeri andrebbero, a quel punto, direttamente su Zaniolo senza doversi privare di alcuni giocatori in rosa.