Calciomercato Juventus, “giallo” Zaniolo | Bomba Sky: super asta in Serie A

Calciomercato Juventus, il futuro di Nicolò Zaniolo continua a tenere banco: oltre ai bianconeri, anche un’altra squadra monitora la situazione.

Dopo tanti mesi trascorsi in naftalina, la Juventus negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato è tornata a far sentire la sua voce.

Dirompente, con l’acquisto di Vlahovic e con il colpo Zakaria, che permette ad Allegri di poter variare il proprio mosaico tattico, con l’acquisto del centravanti boa e di un centrocampista di rottura che il tecnico livornese aveva invocato da tempo. Il difensore Gatti, poi, è stata la classica ciliegina sulla torta, ancor più dolce perché mangiata a discapito degli acerrimi rivali cittadini, che hanno pagato – così vocifera radiomercato – la totale chiusura alla “Vecchia Signora” per Bremer, che oggi ha rinnovato il proprio contratto. La bottiglia è stata stappata, con la Juve che non ha nessuna intenzione di fermarsi, e già sonda il mercato alla ricerca di quei colpi futuribili sui quali puntare nella prossima sessione di contrattazioni.

Molto, va detto, dipenderà dall’esito della “grana” Dybala, con l’entourage dell’argentino atteso da un faccia a faccia con la dirigenza nel mese di febbraio: dall’esito dei summit che si terranno nelle prossime settimane, saranno ridisegnate anche le strategie future. Al momento lo scenario appare intricato: la “Joya” è rimasto scottata dal dietrofront della proprietà, con la quale aveva già trovato un accordo per un rinnovo fino al 2026, a circa 10 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, asta per Zaniolo: irruzione del Milan

Nel caso di fumata nera, ecco che si riaprirebbe il toto sostituto: in pole, a giudicare dagli spifferi di questi giorni, ci sarebbe Nicolò Zaniolo. Le parole del general manager della Roma Tiago Pinto, infatti, hanno alimentati dubbi ed incertezze, che parzialmente potrebbero essere fugati dalla firma sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024, che, però, non stopperebbe sul nascere le velleità di cessione. I giallorossi non considerano incedibile il proprio gioiello: ovviamente, non sono disposti a svenderlo.

Beninteso, se arrivassero 50 milioni di euro, se ne potrebbe parlare. Come riferito da Sky, Zaniolo è seguito in Italia – oltre che dalla Juventus – anche dal Milan, a cui manca un giocatore dalle caratteristiche del gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter che, per caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Da attenzionare, poi, le piste d’Oltremanica, con Paratici e Conte, oggi alla guida del Tottenham, da tempo estimatori di Zaniolo.