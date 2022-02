Juventus, il calendario di febbraio | Si gioca su tre fronti

E’ iniziato il mese di febbraio e la Juventus vuole ripartire alla grande dopo la pausa e la conclusione del calciomercato invernale.

Allegri potrà contare per la rimanente parte della stagione su due grandi campioni come Zakaria e Vlahovic, innesti che la dirigenza è riuscita a portare a Torino per rendere sempre più forte la squadra bianconera.

Febbraio sarà un mese molto intenso per la squadra bianconera, chiamata a dare il massimo per cercare di recuperare terreno in campionato ed entrare tra le prime quattro della classifica. Allo stesso tempo bisognerà anche cercare di farsi largo in Champions League, torneo che riparte dopo la sosta invernale. Ecco quali saranno gli appuntamenti della Juventus nel corso del mese.

Juventus, a febbraio si torna in campo anche in Champions League

Si riparte dunque giorno 6 febbraio alle 20.45. Allo Stadium arriverà il Verona di Igor Tudor, un avversario assolutamente da non sottovalutare. Ci sarà poco tempo per riposare perché giorno 10 ancora nell’impianto torinese andrà in scena la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. Gli appuntamenti in serie A proseguiranno con due partite molto importanti. Il 13 l’undici di Allegri saranno ospiti dell’Atalanta di Gasperini, mentre il 18 c’è in calendario il derby della Mole contro il Torino di Juric. Squadra che è cresciuta molto negli ultimi mesi. Il febbraio della Juventus vedrà i bianconeri impegnati anche in Champions. Il 22 si gioca sul campo del Villarreal l’andata degli ottavi di finale. Una sfida importantissima. Quindi a fine mese, il 27, la trasferta di Empoli chiuderà gli impegni di Dybala e soci per questo febbraio così intenso e ricco di partite molto delicate, con l’obiettivo di raccogliere più risultati utili possibili.