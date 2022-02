Juventus, incontro Vlahovic-Chiesa | Il gesto fa il giro del web

Juventus, si ritrovano i due giocatori accomunati dal passato in viola. Ecco il video diffuso dal club bianconero sui social.

Neanche un anno e mezzo fa erano considerate le due gemme più preziose della “cantera” della Fiorentina. Sbocciati entrambi in riva all’Arno, ma in periodi completamente diversi. Dusan Vlahovic doveva ancora esplodere quando Federico Chiesa, nell’ottobre 2020, abbandonò Firenze e la fascia di capitano per inseguire il suo sogno in bianco e nero.

Adesso, a distanza di poco più di un anno, i due si ritrovano nuovamente fianco a fianco. Lo strano destino ha così voluto ricomporre quella coppia che, nei progetti dei tifosi viola, avrebbe dovuto portare in alto il club gigliato a suon di gol e di giocate. Ci riproveranno, questo è certo, ma a Torino e con la maglia della Juventus sulle spalle. Pochi minuti fa, intanto, Vlahovic e Chiesa sono stati protagonisti di una tenera reunion, prontamente filmata e pubblicata sui propri profili social dalla società bianconera.

Juventus, hanno giocato insieme dal 2018 al 2020

“Questo lo conosco!”, ha esclamato Chiesa mentre si accingeva ad entrare nello spogliatoio con l’ausilio delle stampelle per via della recente operazione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori per il resto della stagione. Un affettuoso abbraccio e poi qualche parola sussurrata, con la promessa di rivedersi quanto prima in campo. Chiesa e Vlahovic, tre anni di differenza, hanno giocato insieme dal 2018 al 2020 ma lo hanno fatto più di frequente nella stagione 2019-20, quella del lockdown.

Il rapporto è stato sempre ottimo tra i due e c’era anche una certa affinità nel rettangolo di gioco. Ancora qualche mese e la Juventus potrà finalmente goderseli.