Juventus, lista Uefa da presentare | Rischia di rimanere fuori

La Juventus guarda avanti. Febbraio è il mese del ritorno in campo in Champions League e c’è da presentare la lista aggiornata all’Uefa.

Il calciomercato si è chiuso e i bianconeri sono stati i grandi protagonisti della finestra invernale. Adesso è tempo però di concentrarsi nuovamente sul campo, perché ci sarà da affrontare al massimo la rimanente parte della stagione. Con l’obiettivo di rimontare posizioni in serie A. E non solo.

Perché si torna in campo anche in Champions ed entro la mezzanotte di oggi 2 febbraio bisognerà presentare l’elenco aggiornato dei calciatori che potranno scendere in campo nel più importante torneo internazionale. Tempo di scelte dunque per Massimiliano Allegri che dovrà lasciare fuori qualcuno. Facciamo il punto della situazione.

Juventus, Kaio Jorge può rimanere ancora fuori dalla lista Uefa

Come spiega Tuttosport il regolamento dell’Uefa prevede al massimo il cambio di tre giocatori nella lista dei calciatori da utilizzare dagli ottavi di finale in poi. La Juventus toglierà ovviamente dall’elenco i tre elementi della rosa che hanno cambiato squadra, vale a dire Bentancur, Kulusevski e Ramsey. E non potrà contare nemmeno su Chiesa, che ha chiuso anzitempo la sua stagione per il grave infortunio rimediato. Entreranno in lista ovviamente Zakaria e Vlahovic, i due grandi acquisti invernali. L’ultimo posto se lo giocheranno Luca Pellegrini e Kaio Jorge, con il primo che pare essere in grande vantaggio. Il terzino sta scalando le gerarchie e dovrebbe essere lui il calciatore schierabile in Champions League.