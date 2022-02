Ultim’ora Juventus: UFFICIALE, ecco la lista Champions

Juventus, ufficializzata la nuova lista Champions: confermata un’esclusione. Ecco il comunicato del club bianconero.

Sarà un mese di febbraio assolutamente intenso per la Juventus, che non solo si ritufferà in campionato per provare a recuperare i punti di svantaggio che la separano dalle prime della classe, ma sarà attesa anche dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

A tal proposito, il club bianconero ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha presentato la lista Champions. Nessuna sorpresa da segnalare: a causa delle tre uscite di Ramsey, Kulusevski e Bentancur, entrano Vlahovic, Zakaria e Luca Pellegrini. Rimane nella lista Federico Chiesa, dal momento che non sarebbe stato possibile un quarto cambio. Ancora out Kaio Jorge.

Leggi anche –> Calciomercato, Pogba alla Juventus: spunta una quota da brividi

1. SZCZESNY 2. DE SCIGLIO 3. CHIELLINI 4. DE LIGT 5. ARTHUR 6. DANILO 7. VLAHOVIĆ 9. MORATA 10. DYBALA 11. CUADRADO 12. ALEX SANDRO 14. MCKENNIE 17. PELLEGRINI 18. KEAN19. BONUCCI 20. BERNARDESCHI 22. CHIESA 23. PINSOGLIO 24. RUGANI 25. RABIOT 27. LOCATELLI 28. ZAKARIA 36. PERIN