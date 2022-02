Juventus con la testa già al Verona | Allegri ha le idee chiare

La Juventus adesso deve concentrarsi sul campo e prepararsi alla prima grande sfida che l’attende in questo mese di febbraio appena iniziato.

Domenica sera infatti la formazione bianconera sarà di scena allo Stadium per affrontare il temibile Verona di Igor Tudor, squadra che sotto la guida dell’ex difensore della Juventus è cresciuta davvero tanto nel corso degli ultimi mesi.

Sarà una partita da vincere per continuare nella scalata alle prime posizioni. Riguardo l’undici che scenderà in campo Allegri sembra già avere le idee chiare. Zakaria e Vlahovic hanno iniziato ad allenarsi in gruppo e proveranno ad entrare subito negli schemi del tecnico, intenzionato a dargli fiducia. Ecco quale potrebbe essere lo schieramento della Juventus per la prossima partita.

Juventus, subito titolari Zakaria e Vlahovic. Dubbio Bernardeschi

Ci saranno novità in difesa. Con Alex Sandro fermato dal Covid, a sinistra ci sarà spazio per Luca Pellegrini mentre a destra torna Danilo. Allegri logicamente manderà in campo dall’inizio i due nuovi acquisti, con Morata che dunque finirà in panchina. Al centro del campo Zakaria invece dovrebbe essere affiancato da Arthur in un 4-2-3-1 che vedrà anche l’utilizzo di Cuadrado e McKennie come esterni. Non c’è invece Locatelli, fermato per un turno di squalifica. Squadra dunque praticamente già fatta anche se mancano ancora diversi giorni alla sfida contro gli scaligeri di Igor Tudor. L’unica incognita al momento è Federico Bernardeschi, ieri – come si legge sul sito ufficiale – a causa di un affaticamento muscolare ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso. Difficile pensare dunque che venga rischiato.