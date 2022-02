Calciomercato Juventus, il Barça e la vendetta che non ti aspetti: colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, un colpo a sorpresa e a parametro zero. L’obiettivo comune con i bianconeri potrebbe arrivare anche in Spagna.

Calciomercato Juventus, il Barcellona monitora da vicino un profilo molo interessante e che potrebbe arrivare a parametro zero. Il centrocampista del Milan, Franck Kessie è un obiettivo comune ai bianconeri. Come sappiamo il Milan lo potrebbe perdere a parametro zero a fine stagione. Il giocatore sembra essere rientrato per caratteristiche tecniche anche nei pani di Xavi.

Non solo Juventus. Kessie è un giocatore che piace ai club più blasonati d’Europa. Il Barcellona ci sta pensando seriamente e avrebbe già pianificato il colpo a parametro zero a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dembelè | La rivelazione di Laporta

Calciomercato Juventus, anche il Barcellona su Kessie | Colpo inaspettato

Quanto scrive la redazione di ‘MilanNews.it’ fa chiarezza su quello che sarà il futuro del centrocampista, visto che sono entrati in contatto con Juanmartí, giornalista spagnolo per ‘Diario Sport’ che ha parlato del possibile inserimento dei blaugrana nella trattativa Kessie con Mino Raiola che fungerebbe da chiave, ecco cosa ha detto: “Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo centrocampista; non sono sicuro però che debba essere per forza un titolare perché ora ci sono diversi giovani talentuosi. Stanno cercando un profilo differente: non solo tecnico ma anche forte fisicamente, che sia disposto a lavorare per la squadra”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dembelè | La rivelazione di Laporta

E poi la bomba di mercato:

“Ci sarebbero già stati contatti con l’entourage di Kessie. Il giocatore è aperto ad un trasferimento, sa che il Barcellona è un’opzione, così come il Bayern Monaco e altri club di Premier League che sarebbero molto interessati a lui. Non credo che sia stata già presa una decisione, bisognerà aspettare un paio di mesi per vedere cosa succede. Comunque ripeto, ci sono stati diversi contatti e dialoghi con il Barcellona ma per ora niente di così concreto, nonostante Xavi sappia della possibilità di prelevarlo a zero”.