Calciomercato Juventus, Cuadrado e non solo | Doppio addio sempre più vicino

Calciomercato Juventus, si fa il punto sui possibili addii a seguito dei possibili rinnovi. I bianconeri fanno il piano per il futuro.

Calciomercato Juventus, a ‘Juventibus’, Albanese fa il piano sui possibili rinnovi che avverranno in questa stagione, dato che alcuni titolari bianconeri sono in scadenza. Si è parlato di Cuadrado ma anche di Bernardeschi.

Non solo Cuadrado deve rinnovare ma anche Bernardeschi e Perin. Su questi tre solo uno sembra essere sicuro di un possibile rinnovo anche per volere di Allegri che lo ritiene un indispensabile nel suo ruolo, stiamo parlando di Juan Cuadrado. Mentre per Albanese Bernardeschi, per il momento è più fuori che dentro. Ecco cosa ha detto a Juventibus a tal proposito.

Situazione rinnovi | Addii e certezze

Stando alle parole di Albanese a Juventibus, solo un giocatore è sicuro di poter rimanere in bianconero, ecco ciò che ha detto:

“Perin vuole andare a fare il primo da un’altra parte, e quindi cercherà di guardarsi attorno fino a quando non troverà una sistemazione adeguata, fermo restando che la Juventus potrebbe comunque proporgli un rinnovo al ribasso, non da escludersi. Sono molto curioso di capire come andrà a finire per Juan Cuadrado, perché a differenza degli altri profili, il rinnovo era stato già pianificato la scorsa estate ma per un periodo brevissimo: avevano trovato l’accordo per un altro anno, con opzione per un altro anno ancora. Sono curioso di capire come andrà a finire questa vicenda, anche se Cuadrado mi sembra un calciatore che rientri perfettamente nei piani di Massimiliano Allegri e sia ancora decisivo al punto giusto. Lui vuole comunque restare alla Juventus.”

E poi conclude su Bernardeschi: “Quello più fuori che dentro, nonostante abbia cominciato già i dialoghi con il rinnovo, è Federico Bernardeschi. La Juve non vorrebbe andare oltre un triennale, lui chiederebbe un contratto a 5 anni”.