Calciomercato Juventus, futuro Dembelè | La rivelazione di Laporta

Il calciomercato della Juventus non si ferma. Nonostante sia chiusa la finestra dei trasferimenti invernali è tempo di guardare oltre.

In estate arriveranno nuovi volti in casa bianconera, con la dirigenza che starà già lavorando alacremente sugli obiettivi da portare a Torino. Del resto c’è la necessità di rinforzare e ringiovanire sempre più l’organico per aprire un nuovo ciclo vincente.

Si guarderà con grande attenzione anche alla lista dei possibili futuri svincolati, quei calciatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che non sembra avere intenzione di rinnovarlo. Tra i possibili obiettivi rimane anche Ousmane Dembelè, che a quanto pare è destinato a cambiare aria. E la conferma arriva proprio dal suo attuale club, il Barcellona.

L’attaccante esterno sembrava in procinto di lasciare la Spagna già nel corso del calciomercato invernale, ma alle fine nessuno dei club interessati a lui ha affondato il colpo. Per cui se ne riparlerà nei prossimi mesi.

Barcelona president Joan Laporta: “Ousmane Dembélé won’t be here next season, I feel he has an agreement with another club – so it’s gonna be difficult to see him playing again with Barça”. 🚨 #FCB

“Of course Xavi will decide wheather Dembélé will play again or not this season”. pic.twitter.com/FJVUtVQR2W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2022