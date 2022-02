Calciomercato Juventus, addio Dybala: spunta la data che potrebbe segnare la fine dell’avventura in bianconero del giocatore argentino

Spunta la data che potrebbe dare l’inizio della nuova vita di Paulo Dybala. Oppure, come sperano giustamente i tifosi bianconeri, mettere la parole fine alle telenovela e sancire così la prosecuzione del matrimonio tra la Joya e la Juventus. In poche parole la resa dei conti.

Secondo quanto riportato da Leggo infatti, la società bianconera e il procuratore del calciatore, Antun, dovrebbe incontrarsi a metà febbraio per prendere una decisione definitiva. Il contratto in scadenza alla fine della stagione impone che venga presa una decisione in tempi strettissimi: anche perché la Juve, nel caso ci fosse una fumata nera, dovrebbe iniziare a pensare al nome nuovo per l’attacco. Quello che dovrebbe andare a sostituire la Joya.

Calciomercato Juventus, spunta anche il Psg

E nel tram-tram delle notizie, spunta anche un possibile interesse del Psg – oltre a quello di Inter e Barcellona, spiega Leggo – che già nelle scorse settimane hanno cercato d’intercettare le sensazioni di Paulo Dybala. Ma anche la priorità del calciatore argentino è quella di rimanere in bianconero e le parti faranno di tutto per trovare un accordo. Anche perché la squadra con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria è tornata altamente competitiva e punta oltre che al quarto posto, anche ad andare avanti in Champions. Tutti risultati che poi sono propedeutici al ritorno alla vittoria in Italia: l’Inter al momento è troppo avanti per pensare di riprenderla.

E, senza dubbio e in chiusura, esiste una Juve con Dybala e una senza. Noi speriamo di vedere quella con, ancora per tanto tempo.