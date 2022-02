Calciomercato Juventus, colpo da capogiro con lo scambio: così è saltato tutto

Calciomercato Juventus, un possibile scambio che avrebbe rivoluzionato il centrocampo ma alla fine il colpo è saltato, ecco perché.

Calciomercato Juventus, come comunica Agresti, un altro colpo a centrocampo è saltato nonostante la doppia alternativa proposta dalla dirigenza bianconera. Stiamo parlando del centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes.

la Juventus, come comunica lo stesso Agresti, aveva sostanzialmente proposto due strade per arrivare a Guimaraes, ormai di proprietà del Newcastle.

La prima era sul giocare sulla contropartita tecnica, e qua i bianconeri non avevano solo una possibile pedina da mettere sul piatto dello scambio, infatti, i bianconeri, hanno provato ad inserire nell’affare sia Arthur che Bentancur il secondo alla fine andato poi a scegliere il Tottenham di Antonio Conte e Paratici.

Calciomercato Juventus, il retroscena a centrocampo | Ecco perché è sfumato

Il motivo del mancato accordo per lo scambio era dovuto anche e soprattutto ai costi di ingaggi, troppo elevati. L’altra alternativa proposta dai bianconeri, come sottolineato da Agresti era una strada alternativa, la stessa che si scelse per Locatelli. Impostare quindi il discorso con i “pagherò”, anche perché la Vecchia Signora non si sarebbe potuta permettere un altro grande colpo post Vlahovic, un affare decisamente importante.

Alla fine, il Lione avrebbe aperto solo all’obbligo di riscatto, di conseguenza, non c’era proprio opportunità di arrivare alla chiusura della trattativa. Visti i tanti problemi con la Juventus, alla fine, si è poi inserito il Newcastle che l’ha chiuso.