Calciomercato Juventus, Zaniolo e non solo | I giovani italiani nel mirino

E’ sempre tempo di calciomercato per la Juventus, che guarda con grande attenzione alle mosse da compiere in estate.

Chi pensa che la Juve si fermi dopo i colpi Zakaria e Vlahovic messi a segno in estate si sbaglia di grosso, perchè la dirigenza è già al lavoro per arricchire la squadra con nuovi innesti nella prossima estate. C’è sempre da lavorare in chiave calciomercato quando si vogliono raggiungere determinati obiettivi, perchè la concorrenza da battere è sempre tanta.

La scelta della società è chiara, è quella di ringiovanire l’organico. E la volontà per il futuro sembra quella di voler creare un nuovo blocco azzurro, giovani italiani che possano essere la base sulla quale ricostruire la squadra del domani.

Calciomercato Juventus, tasselli italiani per la squadra del futuro

La Gazzetta dello Sport continua a sottolineare come nel mirino della Juventus per il futuro c’è Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma non ha ancora aperto le trattative per il rinnovo del suo contratto e si ipotizza che il club bianconero possa andare all’assalto del gioiello giallorosso nella prossima estate. Altri due “colpi italiani” la Juve di fatto ce li ha già pronti. Dalla Cremonese tornerà infatti il centrocampista Fagioli, cresciuto tantissimo nel corso della sua esperienza in serie B. Allegri potrebbe tenerlo in prima squadra e accanto a lui potrebbe esserci Rovella. Il club bianconero ha investito su di lui prendendolo dal Genoa, dove continua a giocare per migliorare e per accumulare esperienza. Ci sono poi altri giocatori italiani nel mirino. L’attaccante Raspadori del Sassuolo (molto dipenderà dal futuro di Dybala) ma anche il portiere Carnesecchi, oggi alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Del resto i bianconeri devono decidere il futuro di Perin, in scadenza, e devono anche iniziare a cercare l’erede di Szczesny.