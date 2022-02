Calciomercato Juventus, colpo di scena improvviso: rinnovo faraonico rifiutato

By

Calciomercato Juventus, i procuratori del giocatore hanno appena rifiutato l’ennesima offerta: chiede oltre 10 milioni di euro all’anno.

Come Kylian Mbappé e Paul Pogba, anche Antonio Rudiger si appresta a diventare un parametro zero di lusso. Nella lunga lista di calciatori che nel prossimo mese di giugno andranno in scadenza figurerà molto probabilmente pure il forte difensore del Chelsea.

L’ex romanista non si è ancora deciso a firmare il rinnovo di contratto con i Blues nonostante la trattativa stia andando avanti spedita ormai da mesi. Il futuro del nazionale tedesco, come raccontano dall’Inghilterra, a questo punto è sempre più incerto. Gli ultimi tentativi del club londinese sono andati a vuoto. Le trattative erano riprese solo da poche settimane ma la società ha dovuto prendere atto di un nuovo rifiuto da parte degli agenti del giocatore, che continuano a ritenere troppo bassa l’offerta del club.

Calciomercato Juventus, Rudiger verso la rottura definitiva con il Chelsea

Nonostante il Chelsea stia facendo di tutto per accontentare Rudiger, i suoi procuratori sono disposti a rifirmare solamente a determinate cifre. Chiedono oltre dieci milioni di euro all’anno per proseguire l’avventura londinese. Altrimenti le loro strade sono destinate a dividersi. Diverse squadre hanno messo nel mirino il difensore, tra cui la stessa Juventus: rappresenterebbe una validissima alternativa se in estate dovesse salutare De Ligt. Ma oltre ai bianconeri su di lui ci sono anche Real Madrid e Bayern Monaco.

Tuttavia, Tuchel lo ritiene fondamentale per il suo tipo di gioco ed ha già fatto intendere ai suoi dirigenti che perderlo sarebbe deleterio. Il Chelsea resta ottimista, ma è ormai palese che per trattenere Rudiger dovrà fare un ulteriore sacrificio.