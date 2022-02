Calciomercato, ecco il nuovo Marotta | “Sarà della Juventus”

Calciomercato, il noto giornalista ha commentato un’indiscrezione che circola da mesi: a Torino potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo.

La recente campagna acquisti della Juventus ha convinto proprio tutti. Anche chi solitamente non va troppo per il sottile quando si tratta di commentare le vicende dei bianconeri. Come, ad esempio, il giornalista Maurizio Pistocchi.

Intervenuto a “Radio Amore Campania” – come riporta calciomercato.it – il noto opinionista televisivo è tornato sugli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Due arrivi che hanno dato via alla cosiddetta “rivoluzione” in casa Juve. Pistocchi ha lodato la scelta di John Elkann di andare in soccorso del cugino Andrea avallando questa doppia operazione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del club. “Il rischio era quello di non passare gli ottavi di Champions League e di fallire l’aggancio al quarto posto – ha spiegato il giornalista – In questa storiella ballano circa ottanta miliardi”.

Calciomercato, “il futuro di Carnevali sarà alla Juventus”

Promossi, quindi, sia l’acquisto del serbo che del nazionale svizzero, prelevati rispettivamente da Fiorentina e Borussia Monchengladbach. “In maniera illuminata la Juventus stavolta si è fiondata su un giovane talento che nel 2021 ha segnato più di trenta gol”. Ma anche quella di Zakaria, secondo Pistocchi, è stata “un’operazione molto intelligente”. Secondo l’opinionista, Massimiliano Allegri adesso opterà per il 4-2-3-1, con l’ex Gladbach che potrebbe affiancare Locatelli in mezzo.

“Il centrocampista azzurro giocava così ai tempi del Sassuolo di De Zerbi: secondo me alla Juve hanno riguardato le partite dei neroverdi dello scorso anno e cercano di emularlo”, ha detto Pistocchi. Che subito dopo ne ha approfittato per commentare un’indiscrezione di mercato. “A proposito di Sassuolo – ha detto – il futuro del direttore sportivo Giovanni Carnevali potrebbe essere proprio a Torino, visti i buoni rapporti tra le due società”.