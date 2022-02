Juventus, le ultime sulla formazione anti-Verona | Tutti i dubbi di Allegri

La Juventus è ormai pronta a tornare in campo dopo la sosta di fine gennaio. Domenica sera affronterà il Verona di Tudor.

Un ostacolo decisamente impegnativo quello che si frapporrà ai bianconeri al ritorno in campo. Il Verona è infatti cresciuto tantissimo sotto la guida dell’ex difensore centrale e proverà a compiere l’impresa allo Stadium. Dal canto suo l’undici di Allegri sa benissimo che non ha alternative alla vittoria per continuare a risalire la china in classifica.

Il tecnico deve valutare le condizioni dei calciatori che sono tornati dagli impegni con le nazionali o torneranno nelle prossime ore e può contare sui due nuovi acquisti Zakaria e Vlahovic destinati a essere subito titolari. Ecco le ultime sulla formazione.

Juventus, Dybala c’è: il vero nodo di Allegri è nel modulo

Le condizioni di McKennie e Cuadrado sono la chiave di volta per capire come scenderà in campo la Juventus. I due calciatori sono stati protagonisti in nazionale e dovrebbero giocare contro il Verona. In questo caso Allegri sceglierebbe il 4-2-3-1 come modulo. Con Zakaria insieme ad Arthur in mediana, visto che Locatelli è squalificato. Mentre dietro Vlahovic si muoverebbe, insieme ai due giocatori prima citati, Paulo Dybala. E’ chiaro che ci si aspetta sempre molto dal numero dieci, rientrato ieri in gruppo. Qualche dubbio c’è però anche in difesa dove Bonucci non dovrebbe giocare al fianco di De Ligt. Opportunità dunque per Chiellini dal primo minuto, anche se non si esclude l’opzione Rugani. Più difficile pensare ad una Juve in campo con altri schemi, considerate anche le assenze di Alex Sandro e Bernardeschi.