Probabili formazioni Juventus-Verona, sorpresona in attacco: la decisione su Vlahovic

Probabili formazioni Juventus-Verona, ecco la grande tentazione di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica. E i tifosi fremono.

Solitamente Massimiliano Allegri aspetta qualche partita per far debuttare dal primo minuto un giocatore che è appena arrivato a Torino. Stavolta, però, non dovrebbe essere così. L’allenatore livornese infatti sembra avere le idee abbastanza chiare sull’undici da schierare domenica prossima nella gara dell’Allianz Stadium con il Verona.

Gara di fondamentale importanza perché potrebbe avvicinare ulteriormente la Juventus al quarto posto, l’obiettivo che il club bianconero si è prefissato di raggiungere: non sono ammessi errori. Match da vincere assolutamente, dunque. Per cominciare con il piede giusto un ciclo di partite importantissimo, che può svoltare la stagione. Dalla sfida con il Sassuolo in Coppa Italia all’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Villarreal, passando per lo scontro diretto con l’Atalanta in campionato. Appuntamenti in cui inevitabilmente la Juventus e lo stesso Allegri si giocano parecchio.

Leggi anche: Calciomercato, ecco il nuovo Marotta | “Sarà della Juventus”

Probabili formazioni Juventus-Verona, verso il tridente Dybala-Vlahovic-Morata

Ma torniamo alla probabile formazione che affronterà gli scaligeri. Il pubblico dello Stadium non resterà deluso: Dusan Vlahovic verrà subito gettato nella mischia. L’attaccante serbo acquistato a gennaio dalla Fiorentina partirà titolare. Una notizia che elettrizza i tifosi, che non vedono l’ora di vedere in azione il loro gioiello da ottanta milioni di euro. Secondo il giornalista Romeo Agresti, Allegri sarebbe tentato dallo schierare un tridente “di fuoco” con Paulo Dybala e Alvaro Morata ai lati del nativo di Belgrado.

Juventus a trazione anteriore, dunque. Perché se l’obiettivo è andare in Champions League non si può prescindere dai gol. Che finora sono stati troppo pochi.