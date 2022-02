Calciomercato Juventus, doccia fredda De Ligt | Lo vogliono subito

Sono sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus anche se la finestra dei trasferimenti adesso è chiusa.

Una delle missioni principali della dirigenza è quella di riuscire a rinforzare e ringiovanire l’organico per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Gli acquisti di Zakaria e Vlahovic confermano quale sia la strategia del club bianconero.

Che tuttavia per riuscire nel suo intento ha bisogno anche di respingere al mittente le offerte che inevitabilmente possono arrivare per i suoi pezzi pregiati. Come ad esempio il difensore centrale De Ligt, una delle colonne della Juve che tuttavia continua a rimanere nel mirino di grandi club. Pronti a fare delle offerte in estate per strapparlo ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Barcellona potrebbe tornare alla carica per De Ligt

Uno dei club maggiormente interessati alle prestazioni di De Ligt continua a essere il Barcellona, che di fatto potrebbe essere costretto anche ad accelerare sull’olandese visto che rischia di perdere un pezzo pregiato della sua rosa. Come riporta infatti “Marca” il futuro del centrale Ronald Araujo è ancora tutto da capire. Il difensore classe 1999 è considerato come uno dei migliori nel suo ruolo, ma gli spagnoli non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto. Con il Manchester United pronto a convincerlo con una offerta super pur di portarlo in Inghilterra. In caso di sua partenza pare scontato che i blaugrana dovranno cercare altrove un altro rinforzo per la difesa, con De Ligt che diventerebbe probabilmente l’obiettivo numero uno.