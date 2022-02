Calciomercato, si “vendicano” della Juventus | Dybala, irruzione a sorpresa

Il calciomercato non è mai chiuso e ovviamente non lo è nemmeno per la Juventus. Che è sempre al lavoro per migliorare la sua squadra.

Si deve guardare inevitabilmente già al futuro e alle possibili mosse da compiere per rinforzare e ringiovanire l’organico. Dopo aver messo a segno i colpi Zakaria e Vlahovic adesso i tifosi si aspettano nei prossimi mesi altri innesti di qualità.

La strategia di mercato della Juve dipenderà però molto anche dalla questione rinnovi. Ci sono cinque calciatori in scadenza di contratto e tra questi c’è anche Paulo Dybala. L’accordo con l’argentino sembrava essere cosa fatta alla fine dello scorso anno, ma nel corso delle settimane qualcosa sembra essere cambiato. E adesso le due parti dovranno rinegoziare per trovare un nuovo accordo. Con tanti altri club internazionali che sono alla finestra, pronti a fiutare il colpo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal piomba su Dybala

Le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra – esattamente dal “Mirror” – aprono una nuova pista relativamente al futuro di Dybala. Che sarebbe finito nel mirino di un altro grande club della Premier League, ovvero l’Arsenal. I Gunners sarebbero pronti a inserirsi nella corsa all’attaccante argentino, qualora non arrivasse il rinnovo contrattuale con la Juventus. Al numero dieci bianconero sono allo stesso tempo interessate anche Manchester United, Liverpool e Chelsea. Molto dipenderà da questo mese di febbraio, nel quale appunto ci saranno gli incontri con la dirigenza juventina per cercare di capire se ci sono margini per chiudere la trattativa e far sì che il calciatore possa rimanere a Torino.