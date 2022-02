Il calciomercato della Juventus guarda con insistenza al futuro e alle possibili mosse da compiere in vista della prossima stagione.

I tifosi aspettano con ansia l’arrivo di nuovi campioni in squadra. Gli innesti di Zakaria e Vlahovic hanno dato senz’altro nuova linfa alla squadra di Allegri, che punta molto su di loro per continuare a risalire la china in classifica.

Tuttavia la Juventus deve cercare in estate altri campioni e uno degli obiettivi possibili – stando agli ultimi rumors di mercato – rimane Niccolò Zaniolo. Centrocampista offensivo o seconda punta che negli ultimi anni è stato frenato dagli infortuni ma che ha davanti a se una carriera luminosa. Ma la Roma è intenzionata a cedere il suo gioiello?

Calciomercato Juventus, il futuro di Zaniolo non sembra escludere un cambio di maglia

Come ha scritto la Gazzetta dello Sport, la questione rinnovo tra Zaniolo e la Roma potrebbe essere affrontata al più presto. Sia il calciatore che il club giallorosso infatti sono intenzionati ad arribare ad un rinnovo del contratto e anche in tempi brevi. Con l’ingaggio di Zaniolo che diventerebbe di fatto secondo solo a quello del capitano Lorenzo Pellegrini. Il futuro del numero 22 rimarrebbe ad ogni modo tutto da decidere. Perchè la Roma terrà molto volentieri in organico uno dei suoi uomini migliori, tuttavia se in estate arrivasse una offerta convincente la situazione potrebbe cambiare. Con le parti pronte a sedersi attorno ad un tavolo per valutare la situazione. Molto dipenderà anche dal cammino della Roma in questo campionato: con una qualificazione alla prossima Champions sarebbe più facile dire di no a qualsiasi proposta.