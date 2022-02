Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino | Incontro con Cherubini

Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino della società bianconera. C’è già stato un primo incontro con Cherubini per il fantasista della Roma

Che la Juventus pensi a Nicolò Zaniolo per la prossima estate ormai non ci sono più dubbi. Anche perché la rivoluzione in casa bianconera è appena iniziata ed è lontana dal concludersi. Insomma, ci sarà un tentativo per l’ex Inter.

Nonostante le parole di ieri di José Mourinho che praticamente hanno blindato il calciatore. Ma tra il dire e il fare ce ne passa tanto, tantissimo. E secondo le notizie riportate dal giornalista Schira, la Juventus avrebbe già iniziato a sondare il terreno. Ci sarebbe stato un primo incontro tra le parti. Cherubini avrebbe confermato l’interesse di portare il calciatore alla corte di Massimiliano Allegri la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, incontro con Vigorelli

Cherubini e Storari avrebbero parlato con Vigorelli, procuratore di Zaniolo, confermando tutto quello che al momento sappiamo. Cioè il fatto di un interesse, concreto, da parte della Juventus nei confronti dell’attuale fantasista della Roma. Un primo approccio in poche parole, che dimostra come la società bianconera abbia tutta l’intenzione di fare sul serio. Anche perché ancora i colloqui per il rinnovo in casa giallorossa non sono iniziati – il contratto di Zaniolo scade nel 2024 – e senza un adeguamento economico importante, sarà difficile che arrivi la consueta fumata bianca.

Bene, la situazione al momento è questo e va monitorata con estrema attenzione nei prossimi mesi. La trattativa che potrebbe portare Zaniolo alla Juventus è sicuramente difficile ma non impossibile. Ok le parole dello Special One, ma quelle di Pinto hanno fatto sicuramente più rumore e sono quelle della società e non del tecnico che, evidentemente, non ha nessuna voglia di perdere il giocatore.