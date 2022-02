Juventus-Hellas Verona, Allegri cambia modulo: all’attacco! | Le probabili scelte

Juventus-Hellas Verona, Allegri cambia modulo e propone una squadra super offensiva. Le probabili scelte del tecnico in vista della gara di domani

L’arrivo di Vlahovic ha portato entusiasmo. E anche Massimiliano Allegri sembra pervaso dalla voglia di dare un’immagine diversa alla sua Juventus. Tanto felice il livornese che appare pronto a cambiare modulo e mandare in campo la sua squadra con un 4-3-3 quasi spregiudicato.

Almeno sono queste le indicazioni che arrivano alla vigilia – anche se molto lo si scoprirà dopo la conferenza stampa di oggi. Una Juve all’attacco. Una Juve che ha la voglia e l’intenzione di azzannare sin da subito la partita e metterla presto in ghiaccio. Con la possibilità, bellissima anche, di vedere in campo il tridente delle meraviglie, anche perché – come spiegato prima – c’è da capire chi tenere per la prossima stagione. Ma andiamo nel dettaglio delle possibili scelte.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, fa tutto Vlahovic: il prossimo addio lo decide il serbo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino | Incontro con Cherubini

Juventus-Hellas Verona, subito in campo Zak e Dusan

Subito in campo Zakaria e Vlahovic. E’ assai probabile, se non sicuro, che i due innesti di gennaio trovino subito una maglia da titolare. Ma andiamo con ordine: davanti a Szczesny difesa a quattro con Danilo da un lato, De Sciglio dall’altro, Chiellini e de Ligt in mezzo. Solamente panchina per Cuadrado che torna dagli impegni con la Nazionale. Mentre Alex Sandro ha il covid.

In mezzo al campo rivoluzione: Arthur, Zakaria e Rabiot. Il brasiliano è la sorpresa e per quello fatto vedere negli spezzoni di gara che Allegri gli ha concesso, merita questa opportunità. Davanti infine il tridente, quello importante: Vlahovic in mezzo, a destra Dybala, a sinistra Morata. Una Juve a trazione anteriore. Pronta ad abbattere il muro che probabilmente l’Hellas Verona cercherà di alzare.