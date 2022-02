Juventus-Hellas Verona, le formazioni ufficiali | La decisione sul tridente

Formazioni ufficiali Juventus-Hellas Verona: la decisione di Allegri sul tridente offensivo. Quante sorprese!

Dopo le sconfitte di Inter ed Atalanta, la Juventus non può permettersi passi falsi ed è chiamata a dare continuità al filotto di risultati utili consecutivi inanellato all’indomani del k.o. proprio contro gli orobici.

Il match contro l’Hellas Verona, però, nasconde molte insidie, che Allegri ha cercato di porre sotto la luce dei riflettori nella conferenza stampa di presentazione. Inevitabile che non sia una gara come tutte le altre: il debutto di Vlahovic e Zakaria con la maglia bianconera, la scelta del tecnico livornese di puntare sul tridente pesante composto dal gigante serbo, Dybala e Morata, e tanto altro ancora. Insomma, gli ingredienti per assistere a 90 minuti “speciali” ci sono tutti, con la consapevolezza che gli scaligeri, che matarono la “Vecchia Signora” all’andata, non hanno nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale. In difesa spazio a Chiellini e De Ligt con Bonucci che, comunque, ha smaltito completamente i postumi dell’infortunio patito all’indomani del match contro l’Inter. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio, Arthur, Zakaria, Rabiot, Morata, Dybala, Vlahovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Casale, Gunter, Ceccherini, Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Ilic, Lasagna.