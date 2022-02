Juventus, la “dichiarazione d’amore” di Vlahovic a Dybala | Il gesto dopo il goal

Juventus-Hellas Verona, il gesto di Dusan Vlahovic all’indirizzo di Paulo Dybala non è passato inosservato: cosa è successo dopo il goal.

Pronto, via, il fattore DV7 subito si fa sentire. La Juventus chiude il primo tempo della gara contro l’Hellas Verona in vantaggio per 1-0, grazie ad una rete superba del suo bomber, che con uno scavetto ha battuto Montipo in uscita.

Ad illuminare l’azione ci ha pensato Paulo Dybala, che con un assist geniale ha permesso a Vlahovic di presentarsi indisturbato in prossimità dell’area di rigore e di avere tutto il tempo per calibrare il mancino, con il pallone che ha lambito il palo e si è insaccato dolcemente in rete. Dusan ha esultato assieme a Dybala, ringraziando il compagno di reparto con la Dybala Mask: una corrispondenza di amorosi sensi che non è passata di certo inosservata. Sia la Joya che Morata si sono sacrificati molto nei primi 45 minuti di gioco, facendo sentire la propria presenza anche in fase di non possesso; tuttavia, sia lo spagnolo che l’argentino hanno avuto il merito di imbeccare perfettamente l’ex Fiorentina, che avrebbe potuto anche arrotondare il risultato con una conclusione di destro che ha fatto la barba al palo. Stadium su di giri: la Dy-Vla-Mo funziona.