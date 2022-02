Tegola ufficiale, salta la Juventus | E un altro big finisce k.o

Tegola ufficiale, in due salteranno lo scontro diretto con i bianconeri di domenica prossima. Gasperini nei guai.

Oggi a Bergamo ne sono successe di tutti i colori. Tra il Var che ha fermato il gioco per diversi minuti e l’espulsione diretta del portiere della Dea Juan Musso, non si può dire che gli spettatori presenti al Gewiss Stadium si siano annoiati. Quello che è successo in campo durante Atalanta-Cagliari avrà peraltro degli strascichi. Soprattutto nella lotta per la Champions League: su quel fronte, per Gasperini le cose si stanno mettendo male.

Nella gara contro la Juventus – una sorta di incandescente scontro diretto per il quarto posto – in programma domenica prossima, l’Atalanta non potrà innanzitutto fare affidamento sul suo portiere argentino. L’espulsione gli è costata cara: sarà costretto a saltare un turno e non potrà giocare la supersfida contro i bianconeri.

Tegola ufficiale, oltre a Musso non ci sarà neanche Zapata

Non è finita qui. Un’altra tegola ancora si è abbattuta su Gasperini e la sua squadra, che probabilmente dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta che sarebbe stato fondamentale contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Duvan Zapata era entrato da meno di dieci minuti quando, al 70′, si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo. Si sospetta una ricaduta per l’attaccante colombiano che tra l’altro era appena rientrato da un infortunio.

Potrebbe recuperare in tempo per l’appuntamento con la Champions, ma non è detto. Ora come ora tutto è in forse per la Dea. E la sfida contro la Juventus potrebbe rivelarsi ancor più pericolosa per gli uomini di Gasperini.