Calciomercato Juventus, flop e addio | Scontro con l’Inter per il sostituto

Ennesimo duello di mercato Juventus-Inter: anche Marotta fiuta il colpaccio, dopo l’ennesima prestazione deludente.

Con i tre punti conquistati nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha ricucito le distanze dall’Inter capolista, portandosi momentaneamente ad otto lunghezze dai nerazzurri. Con i Campioni d’Italia uscenti, però, si battaglierà anche sul mercato.

Marotta non ha fatto nulla per nascondere il suo interesse – al momento non tramutatosi in alcun tipo di offerta concreta – per Paulo Dybala. Dal canto suo, la Juventus starebbe attenzionando l’evolversi della situazione legata a Bremer, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2024, in quello che Juric ha definito un vero e proprio atto di riconoscenza. C’è chi dice che Cherubini abbia chiuso l’operazione con il Frosinone per Gatti una volta memorizzata la recalcitranza dei granata ad aprire ai bianconeri un varco per la cessione del forte centrale brasiliano, che anche quest’anno si sta consacrando come una delle rivelazioni più fulgide del nostro campionato.

Calciomercato Juventus, è “guerra” per Bremer | Il piano dell’Inter

Stando a quanto riferito da “Tuttosport“, la partita è ancora aperta. L’Inter potrebbe decidere di rompere gli indugi per Bremer da un momento all’altro, alla luce delle prestazioni tutt’altro che confortanti di De Vrij, non esente da colpe in occasione della girata che ha permesso ad Olivier Giroud di ribaltare il derby e di mettere in discussione il campionato. Con l’olandese, legato alla spanda nerazzurra del Naviglio da un contratto fino al 2023, potrebbe essere messa a bilancio un interessante plusvalenza, dal momento che fu preso a parametro zero dalla Lazio. Non a caso, a gennaio Marotta si è mosso con convinzione per Ginter, e non è detto che nelle prossime settimane non possa nuovamente alzare il pressing per trovare un accordo con il difensore e mettere alle corde un De Vrij sempre meno al centro del progetto di Inzaghi. Triangolo Inter-Torino-Juventus per Bremer che promette comunque scintille.