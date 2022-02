Calciomercato Juventus, bonus alla firma e ingaggio top: scelto il dopo Dybala

Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: la super offerta per il successore di Dybala che fa saltare il banco.

La vittoria contro l’Hellas Verona ha consentito alla Juventus di portarsi momentaneamente al quarto posto, in attesa che l’Atalanta – prossima avversaria di Dybala e compagni – recuperi la sua partita. Protagonista con un assist di pregevole fattura per Vlahovic, la “Joya” è ancora al centro di molte voci di mercato.

L’argentino, uscito dal campo un pò contrariato – dopo essere sostituito da Allegri nel momento in cui Giorgio Chiellini gli aveva affidato la fascia da titolare – giocherà una partita decisiva anche fuori dal campo: febbraio è il mese durante il quale la dirigenza bianconera incontrerà l’agente del fuoriclasse argentino, Jorge Antun, per trovare una quadra sulla questione inerente il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Intanto, dalla Spagna già cominciano a trapelare voci legate a quello che potrebbe essere il sostituto dell’attuale vicecapitano della Juventus.

Secondo quanto riferito da Sport.es, Cherubini & company avrebbero portato avanti i dialoghi con l’entourage di Ousmane Dembele che, come Dybala, ha il contratto in scadenza nel 2022. Si pensava che il suo addio al Barcellona potesse concretizzarsi già a gennaio, e invece il Psg ha deciso di non affondare il colpo nel mercato invernale. Anzi, secondo quanto riportato da sport.es, Leonardo si sarebbe addirittura ritirato nella corsa per il francese, sul quale sarebbe forte il pressing della Juventus, che avrebbe messo sul piatto cifre da capogiro per battere una concorrenza rappresentata soprattutto dal Manchester United.

Calciomercato Juventus, super offerta per Dembele: che premio alla firma!

Stando alla medesima fonte, infatti, la “Vecchia Signora” avrebbe già fatto recapitare agli agenti dell’esterno offensivo un’offerta da 10 milioni di euro netti a stagione, a cui aggiungere un’eventuale bonus alla firma. Offerta pareggiata dai “Red Devils”, a caccia di innesti per il reparto offensivo, e che avrebbe tagliato fuori sia il Psg, che si sarebbe ritirato dalla corsa, sia il Chelsea, destinazione rifiutata dal ragazzo nel mercato di riparazione. Ricordiamo che Dembele – per il quale negli ultimi giorno era stata paventata anche l’ipotesi rescissione – è stato comunque convocato da Xavi per la sfida contro l’Atletico Madrid, vinta poi nettamente dai blaugrana.