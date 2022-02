“Se dicessi di no, sbaglierei”: la sentenza di Arrivabene su Vlahovic e Zakaria

Juventus, la sentenza di Arrivabene sul debutto di Vlahovic e Zakaria lascia poco spazio alle interpretazioni. Ecco le parole dell’ad

Probabilmente, anzi sicuramente, in cuor loro Cherubini e Arrivabene speravano in un debutto così di Vlahovic e Zakaria. Entrambi decisivi, con una rete a testa, ma entrambi già dentro le idee di Allegri e di una squadra, quella bianconera, che adesso è quarta in classifica e che spera anche di avvicinarsi a quelle che stanno davanti.

E la parole dell’amministratore delegato della Juventus, intercettato da calciomercato.it all’uscita dell’assemblea di Lega, lasciano davvero pochissimo spazio alle interpretazioni. Sì, è stato tutto perfetto ieri sera nella gara contro l’Hellas Verona che probabilmente è stata quella spartiacque della stagione bianconera. Un momento importante che si spera possa continuare anche in futuro. A partire dalla Coppa Italia – giovedì si gioca contro il Sassuolo – e continuando in campionato. E passando, ovviamente, anche per la Champions League.

Juventus, la sentenza di Arrivabene

Contento del debutto di Vlahovic e Zakaria? Questa è stata la domanda posta ad Arrivabene, che ha risposto in maniera sincera. “Se dicessi di no, sbaglierei” ha confessato l’ad della Juventus, evidentemente soddisfatto di come sono andate le cose. Ma ovviamente una rondine non fa primavera, e c’è bisogno che quel momento continui anche nelle prossime settimane. Solamente così, e tutti insieme, si possono raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata.

A questa squadra fino al momento è mancata quella continuità nei risultati che gli anni scorsi invece è stata l’arma vincente, quella che ha permesso di aprire un ciclo infinito di vittorie interrotto solamente lo scorso anno. Difficile, ovviamente, riuscire a rientrare nella corsa allo scudetto quest’anno: ma ci sono da gettare le basi per il futuro.