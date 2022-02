Ultim’ora Juventus, le condizioni di Zakaria e Chiellini

Ultim’ora Juventus, ecco quali sono le condizioni di Zakaria e Chiellini, usciti non nel migliore dei modi nella la gara di ieri contro l’Hellas

Ieri sera sono usciti non nel migliore dei modi durante la gara che la Juventus ha vinto contro l’Hellas Verona. E un poco di preoccupazione c’è stata, a dire il vero, sia per Zakaria che per Chiellini. Allegri aveva detto qualcosa durante la conferenza stampa dopo la sfida contro la squadra di Tudor. Oggi arrivano delle conferme, almeno per quanto riguarda le condizioni del centrocampista svizzero Zakaria.

Ieri al debutto con gol, Zak è stato vittima di una botta alla zona lombare. Niente di preoccupante insomma per il centrocampista che forse non sarà in campo contro il Sassuolo nella gara di giovedì in Coppa Italia, ma che sicuramente sarà a disposizione di Allegri nella prossima sfida di campionato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, “tempesta” Vlahovic | Addio dopo un anno

LEGGI ANCHE: Juventus-Sassuolo, Allegri non si fida: doppio ritorno | Le probabili formazioni

Ultim’ora Juventus, per Chiellini esami domani

Sarà invece domani il giorno di Chiellini. Dell’entità dell’infortunio del difensore se ne saprà martedì, visto che sono in programma gli esami strumentali. Anche per lui si profila comunque un forfait per la Coppa Italia, mentre contro l’Atalanta dovrebbe tornare in campo. Le condizioni dei due, insomma, non destano particolari preoccupazione. Ma se per Zakaria il tutto è già stato confermato dagli approfondimenti clinici fatti nelle ultime ore, per avere l’ufficialità sul difensore bisogna attendere comunque un giorno almeno.