Calciomercato, Milan “tradito” | Accordo con la Juventus

Calciomercato, il Milan è stato praticamente tradito: ci sono delle novità importanti con sempre i rossoneri al centro dell’attenzione della Juventus

Non solo Kessie: la Juventus potrebbe fare la spesa in casa del Milan per la prossima stagione. Sì, è proprio così secondo le informazioni riportate da Momblano durante il programma Juventibus. Paolo Maldini praticamente tradito da due calciatori.

Perché se il centrocampista ivoriano non verrà accontentato sulla richiesta che ha fatto per mettere nero su bianco, diverse erano le condizioni che avrebbero potuto portare al rinnovo di Romagnoli. Ma secondo il giornalista, che cita delle fonti interne alla società rossonera, il rinnovo sarebbe pressoché saltato, con nessuna possibilità, almeno per il momento, che questa decisioni cambi. Anzi, c’è di più: Romagnoli avrebbe già trovato un accordo.

Calciomercato, Romagnoli ha un accordo con la Juventus

“La sensazione è che sarebbe già d’accordo da diverse settimane con la Juventus” ha spiegato Momblano. Un nuovo innesti in difesa insomma che sarebbe praticamente fatto. Romagnoli dovrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri – che lo stima – anche per aiutare il tecnico nel nuovo inizio, cioè quello che deve portare all’addio al calcio giocato di Chiellini che deve essere il meno traumatico possibile. Il capitano della Juve ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma il nuovo infortunio fa capire che difficilmente riuscirà ad essere sempre in campo. Ecco perché serve un sostituto se non all’altezza, ma almeno che possa scendere in campo senza problemi di adattamento. Un usato sicuro.

E Romagnoli sembra essere il profilo giusto. Un saccheggio al Milan che potrebbe vedere un cambio di maglia non solo di Kessie ma anche del difensore laziale. Che era ai margini del progetto di Pioli, ma che è tornato titolare dopo l’infortunio di Kjaer.