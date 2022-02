Calciomercato Juventus, effetto Vlahovic | Ribaltone totale: Psg stracciato

Calciomercato Juventus, il futuro di Alvaro Morata è ritornato prepotentemente in discussione: l’alleato a sorpresa dei bianconeri.

Ci sono delle sliding doors che rivoluzionano stagioni e indirizzano carriere. Quella di Alvaro Morata, molto probabilmente si è materializzata nel mese di gennaio, quanto tutti, lui compreso, pensavano che il suo tempo alla Juventus fosse scaduto.

Il pressing di Xavi, l’accordo sulla parola trovato con il Barcellona, ma anche la promessa fatta ai bianconeri: fino a quando resto qui, do tutto me stesso. Ed Allegri lo ha sempre confermato: prima a parole, affermando di continuare a puntare molto su di lui, poi con i fatti, lanciandolo titolare nella prima di Vlahovic: e proprio il serbo potrebbe aver contribuito a rimescolare le carte in tavola. Morata, del resto, come confermato dallo stesso Allegri, bomber d’area di rigore non lo è mai stato. Prova ne sia, le azioni da cui sono scaturite le reti di Mckennie e Locatelli contro Inter e Roma: l’ex Canterano predilige defilarsi sull’esterno, perché è lì che ha basato gran parte delle sue fortune. Anche con Tevez, del resto, era l’Apache a fungere da prima punta, e non viceversa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, tre firme a un passo | Super offerta a Cuadrado

Calciomercato Juventus, ribaltone Morata: l’ombra del Psg e l’alleato di Allegri

E a questo punto, una sua permanenza all’ombra della Mole, che sembrava utopistica fino a qualche giorno fa, ora è diventata ipotesi sempre più concreta. Sia chiaro, difficilmente la Juventus entrerà nell’ordine di idee di sborsare i 35 milioni di euro pattuiti con l’Atletico Madrid per il suo riscatto, ma un accordo potrebbe essere trovato a cifre inferiori. Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, gli alleati della Juve potrebbero essere non solo Allegri, ma anche Simeone, che da tempo ha deciso di non puntare sullo spagnolo. Se poi a ciò si aggiunge che la moglie del ragazzo è italiana, la tavola sembra essere apparecchiata, anche perché la coppia si trova bene a Torino. Molto dipenderà dall’esito della stagione in corso, ovviamente: ma l’ombra del Barcellona e del Psg – con i parigini che monitorano la situazione, viste le difficoltà di Mauro Icardi – sembra essere sempre più lontana.