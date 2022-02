Calciomercato Juventus, uragano Real | 60 milioni per il pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, i blancos avrebbero messo nel mirino un pupillo di Allegri e avrebbe anche l’offerta pronta.

Calciomercato Juventus, Real Madrid inarrestabile. La squadra di Ancelotti vuole ritornare in grandissimo e oltre al già citatissimo Mbappe, per la prossima stagione, sognano anche un grandissimo colpo in mediana. Si parla, infatti, di un vero e proprio pupillo di Allegri, seguito dai bianconeri già da diverse stagioni. Stiamo parlando, ovviamente, di Milinkovic-Savic della Lazio.

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino proprio il centrocampista della Lazio, e per convincere Lotito a cederlo avrebbe già pronta un’offerta di 60 milioni di euro. Come scrivono sul ‘El Nacional’, per il momento, il Real Madrid avrebbe identificato in Savic il rinforzo ideale per Ancelotti.

Calciomercato Juventus, il Real vuole Savic | Offerta da 60 milioni

Un vero e proprio pupillo di Allegri, seguito dal mister per diverse stagioni. Sergej è un giocatore ideale. Capace di difendere, attaccare e di dialogare con i proprio compagni di reparto. Un vero e proprio centrocampista completa e sicuramente, ancora oggi, uno dei più forti giocatori di Serie A.

Il vero e proprio salto di qualità potrebbe dunque arrivare nella prossima stagione, quando il Real Madrid, per accontentare le richieste di Ancelotti, potrebbe regalarsi non solo uno, ma ben due campioni. Oltre a Milinkovic-Savic, i blancos, sembrano vicini a chiudere anche la stella assoluta del Psg, Mbappe. Un futuro più che roseo per il Real Madrid, che si appresta a ritornare ‘Galacticos’.