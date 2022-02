Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | La chiave per la svolta: c’è la data

Calciomercato Juventus, le ultime sul prolungamento di Paulo Dybala: la chiave vincente per la svolta potrebbe essere questa.

Il mese di febbraio è arrivato, e in casa Juventus – dopo aver concluso una sessione invernale di calciomercato che definire entusiasmante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo – è tempo di pensare ai tanti rinnovi contrattuali da tempo in cantiere, ma che ancora devono essere formalizzati.

Il primo nome, su tutti, è quello di Paulo Dybala. L’argentino, con il quale un’intesa di massima era stata trovata sulla base di un prolungamento fino al 2026 a circa 10 milioni di euro a stagione ( tra parte fissa e bonus), aspetta ora di capire quali siano le reali intenzione della dirigenza, che con l’acquisto di Vlahovic ha lanciato un messaggio chiare ai naviganti: i soldi ci sono, ma vanno spesi con oculatezza, in investimenti assolutamente funzionali. Le strigliate di Arrivabene hanno sortito il loro effetto: allo sguardo torvo indirizzato dalla Joya all’indirizzo del management dopo il goal all’Udinese sono seguite prestazioni convincenti. L’ultima, quella contro l’Hellas Verona, nella quale il numero 10 si è messo a servizio di DV7, servendogli una palla troppo invitante per non essere spedita in rete da un killer d’area di rigore come il serbo.

Calciomercato Juventus, firma Dybala: la chiave per la firma

E così, come rivelato da “Tuttosport“, nell’incontro con Antun – che si dovrebbe materializzare la prossima settimana, o che al massimo potrebbe slittare alla prossima settimana ancora – la Juventus dovrebbe proporre grossomodo la stessa cifra pattuita qualche mese fa: tuttavia, si cercherà di limare la parte fissa, con bonus legati a presenze e rendimento molto più corposi. Che sia sufficiente, non è dato saperlo, anche perché nell’ultimo mese hanno cominciato a tastare esplorativamente la situazione altri top club internazionali; la priorità di Dybala, però, è sempre e soltanto la Juve, che dal canto suo vuole continuare a puntare sull’ex Palermo, ma al giusto prezzo.