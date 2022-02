Infortunio dell’ultim’ora, titolare k.o. | A serio rischio per Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus, un titolare a serio rischio forfait: l’infortunio dell’ultim’ora che cambia le carte in tavola. Cosa è successo.

Quella contro l’Hellas Verona è stato il match che ha inaugurato un filotto tremendo di gare per la Juventus di Max Allegri, che nel volgere di tre settimane sarà impegnata in tutti i fronti, in campo nazionale ed internazionale.

Manca poco al fischio d’inizio della gara contro il Sassuolo, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ma è indubbio che l’attenzione dei bianconeri sia rivolto anche al prossimo incontro di campionato, che vedrà Vlahovic e compagni affrontare l’Atalanta, in quello che ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spareggio Champions. Del resto, dopo i tre punti conquistati contro gli scaligeri, la “Vecchia Signora” è balzata momentaneamente al quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio sugli orobici, che hanno però una partita da recuperare.

Verso Atalanta-Juventus: Palomino esce per infortunio contro la Fiorentina

Non si può certo dire che in casa Atalanta la situazione sia delle più facili. Dopo i problemi accorsi a Zapata ed Ilicic, un’altra tegola per Gasperini si è materializzata nel corso della gara contro la Fiorentina: match che Palomino ha concluso anzitempo, uscendo per infortunio a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Le condizioni del difensore verranno valutate nel corso delle prossime ore con esami strumentali più accurati. La sua presenza nel big match contro la Juve è inevitabilmente a rischio.