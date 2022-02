Calciomercato Juventus, Nedved “gela” Dybala e Morata: l’annuncio

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved prima del match contro il Sassuolo: “segnale” a Dybala? Ecco quanto dichiarato.

Il mese di febbraio sarà piuttosto intenso per la Juventus, che dovrà sciogliere il nodo legato ai tanti rinnovi contrattuali procrastinati che andranno affrontati.

Tra tutti, spicca inevitabilmente quello di Paulo Dybala, che non ha ancora prolungato fino al 2026, come in tanti si auspicavano. Un’intesa sembrava essere imminente, ma così non è stato, almeno per il momento. Di questo, e di tanto altro, ha parlato il vicedirettore della Juventus Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di Mediaset poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Sassuolo. A chi gli ha chiesto lumi in merito alla possibilità di vedere ancora all’opera il tridente offensivo la prossima stagione, Nedved ha risposto:

“Vediamo: ci sono delle scadenze di contratto, non soltanto di uno ma di tanti calciator. Il tridente ci è piaciuto: se dovessero mantenere questa forza in termini di corsa difficilmente gli potranno togliere una maglia da titolare.” Quel vedremo è interpretabile come messaggio a Morata e Dybala? Ai posteri l’ardua sentenza.