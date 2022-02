Calciomercato Juventus, svolta tra i pali | Ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, svolta tra i pali: c’è il ritorno di fiamma per l’estremo difensore che la scorsa estate è stato a un passo dai bianconeri

Sono tanti i nodi da risolvere per la prossima stagione. Uno di questi sarà quello del portiere. Non parliamo di Szczesny però in questo caso, che rimarrà il numero 1 della Juventus anche perché Massimiliano Allegri si fida ciecamente del polacco, ma del ruolo di secondo.

Mattia Perin, che al momento occupa questo ruolo, non sembra essere intenzionato a vestire ancora i panni del secondo. Sarà addio assai probabile alla fine della stagione, anche perché il contratto va in scadenza e di possibilità di rinnovo non sembrano essercene. Insomma, un ulteriore cambio tra i pali. E secondo Repubblica, Cherubini, avrebbe già scelto il sostituto.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Sirigu

Occhi puntati su Salvatore Sirigu, che sta facendo bene, dimostrandosi affidabile, con la maglia del Genoa. Già la scorsa estate l’ex estremo difensore di Palermo e Torino era stato davvero ad un passo dal trasferirsi alla Continassa, poi le cose non sono andate come sicuramente sperava l’attuale numero 1 del Grifone. Ma le porte di un ritorno nella città della Mole, ma con altri colori addosso, si potrebbe riaprire nei prossimi mesi. Un elemento affidabile che potrebbe anche fa rifiatare Szczesny in campionato, in qualche occasione, e non solamente in Coppa Italia.

La strategia sotto questo aspetto appare insomma delineata. Sirigu potrebbe aver solamente rimandata il suo approdo alla Juventus di qualche mese. Il tempo per dimostrare ancora una volta di essere un portiere in forma. E che può essere anche determinante in alcune situazioni.