Calciomercato Juventus, ribaltone improvviso: offerta “disperata”

Calciomercato Juventus, la dirigenza sta facendo di tutto per convincere il giocatore a restare. Trattativa ancora aperta.

Maldini e Massara non vogliono mollare l’osso. Stanno facendo di tutto per raggiungere un compromesso e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. E questo anche se Franck Kessié, in cuor suo, ha forse già deciso.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno, tra poco più di 4 mesi. La dirigenza rossonera ha intenzione di tenerlo con sé, ma lui non pare disposto ad accontentarsi. Pretende uno stipendio molto elevato e anche nel caso in cui il Milan dovesse raddoppiare l’offerta presentata in precedenza, la cifra proposta sarebbe ben al di sotto delle sue aspettative: lui vuole 9 milioni di euro a stagione, mentre la società di Maldini e Massara può offrirgliene “solo” 6,5. Kessié potrebbe cambiare idea, ma potrebbe anche impuntarsi, intenzionato com’è a non rinunciare neppure a un solo euro.

Calciomercato Juventus, Kessié intanto comincia a guardarsi attorno

Appare molto probabile, pertanto, che decida di guardarsi attorno e di mollare la maglia rossonera in cambio di un contratto maggiormente remunerativo. Di club europei pronti a ingaggiarlo ce ne sono svariati. Soprattutto dalla Premier League, campionato dove Kessié ha più estimatori, ma su di lui c’è anche il Psg. E anche per la Juventus stessa potrebbe palesarsi, a questo punto, un’opportunità che magari varrebbe la pena sfruttare.