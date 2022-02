Juventus-Sassuolo, tentazione Allegri: possibile debutto dal 1′

Poche ore alla sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra la Juventus di Allegri e il Sassuolo di mister Dionisi.

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per la Juventus, intenzionata ad arrivare in fondo al torneo. I bianconeri sono in un buon momento e cercheranno di sfruttarlo affrontando però una squadra davvero da non sottovalutare come quella neroverde.

C’è ancora qualche dubbio da sciogliere riguardo la squadra che Allegri manderà in campo contro il Sassuolo, legato alle condizioni fisiche di alcuni elementi. La stanchezza si fa sentire e gli appuntamenti di questo mese di febbraio sono tanti.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Juventus, contro il Sassuolo tocca a Kaio Jorge?

Come ha anche sottolineato il giornalista Romeo Agresti su Twitter, potrebbe esserci una clamorosa novità nell’undici titolare della Juventus che scenderà in campo questa sera.

#Allegri prenderà la decisione finale domani mattina, ma oggi #KaioJorge è stato provato nell’assetto titolare //Allegri will take a final decision tomorrow morning but Kaio Jorge was in the team today with a view to being in the starting XI tomorrow 🇧🇷⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 9, 2022

Una decisione verrà presa soltanto questa mattina, ma ieri mister Allegri ha provato nella formazione anti-Sassuolo Kaio Jorge. Per il brasiliano dunque potrebbe esserci una grande occasione per mettere in mostra il suo talento. Nell’ultimo calciomercato invernale sembrava che il gioiellino ex Santos potesse essere ceduto in prestito altrove per consentirgli di trovare più spazio. Ma alla fine il tecnico ha optato per la sua permanenza, pronto a dargli delle opportunità strada facendo in un reparto comunque affollato.