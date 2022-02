Calciomercato Juventus, “sgarbo” agli eterni rivali: 35 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano ad avere un chiodo fisso per la difesa: un giocatore che milita in Serie A.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo dell’estate è sicuramente arrivare ad un centrale di qualità, dopo l’operazione Gatti che è stata molto apprezzata da tutta la fandom bianconera, la dirigenza ha già il compito di andare su un colpo assicurato per la prossima stagione, un giocatore che possa diventare un fuoriclasse. Caratteristiche che sembrano corrispondere tutte ad un solo profilo: Bremer.

Il pupillo di Cairo è il prescelto, l’unica nota dolente è che fa parte della rosa dell’eterna rivale dei bianconeri, il Torino. Non sarà dunque semplice acquistare il centrale brasiliano ma è anche vero che i presupposti ci sarebbero già, così come l’offerta.

Calciomercato Juventus, obiettivo concreto in difesa | Cairo vuole 35 milioni

Come scrivono i colleghi spagnoli di ‘Todofichajes.com’, ci sarebbero già le possibili cifre dell’operazione: 35 milioni di euro è la proposta di Cairo. Il giocatore brasiliano ha saputo mettersi in risalto in questa stagione, diventando uno dei volti della Serie A più interessanti. Giocatore che ha tutte le caratteristiche idonee per diventare un predestinato.

La Juventus, infatti, potrebbe dover fare i conti con il possibile addio di De Ligt. Il centrale olandese è uno degli obiettivi di tanti club europei e potrebbe lasciare la Vecchia Signora a fine stagione con tanto di benestare del suo agente Mino Raiola.