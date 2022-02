Calciomercato Juventus, colpo “alla Locatelli”: doccia gelata | Tripla pista da urlo

Calciomercato Juventus, il centrocampista ha ormai fatto intendere di non voler rinnovare il contratto: tre club sulle sue tracce.

In Inghilterra ieri non si è parlato d’altro. La decisione – ormai ufficiale – di non rinnovare con il suo club ha subito attirato le attenzioni delle big della Premier League. Pronte a tuffarsi a capofitto su un giocatore che potrebbe risolvere i problemi a centrocampo di moltissime squadre. Tra cui la Juventus, alla quale più volte l’hanno accostato in passato.

Si sta parlando del centrocampista del Leicester Youri Tielemans, che verosimilmente si appresta a vivere la sua ultima stagione con la maglia delle Foxes. Arrivato nel 2019 dal Monaco, avrebbe già fatto capire alla dirigenza di non voler allungare il contratto, in scadenza nell’estate 2023. L’obiettivo del Leicester, dunque, è venderlo nella prossima finestra di mercato, evitando così che si liberi gratis e ricavare il più possibile dalla sua cessione. Il suo allenatore Brendan Rodgers appare ormai rassegnato: “Youri è felice qui e sta bene – ha commentato il tecnico del Leicester – ma capisco anche che le carriere dei calciatori siano molto brevi e lui ha un’età che lo spinge a considerare tutte le opzioni. Vorrei che restasse con noi ma comprendo bene la sua ambizione”.

Calciomercato Juventus, Tielemans potrebbe restare il Inghilterra

Secondo il portale spagnolo fichajes.net, sarebbero tre le possibili destinazioni ma tra queste non figura la Juventus, che nell’ultimo periodo pare essersi defilata dalla corsa al giocatore. Tielemans potrebbe restare in Premier League, dove è corteggiatissimo da Manchester United e Arsenal. Oppure trasferirsi in Spagna, alla corte di Carlo Ancelotti: l’attuale allenatore del Real Madrid lo aveva “puntato” già ai tempi dell’Everton. Nella capitale spagnola però c’è il rischio che – almeno all’inizio – faccia tanta panchina. Motivo per cui il nazionale belga starebbe spingendo per rimanere in Inghilterra.