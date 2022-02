Calciomercato Juventus, arriva la conferma | Niente rinnovo

Guardare ai nuovi colpi per il prossimo calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera continua a rimanere al lavoro per il futuro.

C’è infatti una squadra ancora da rinforzare e da ringiovanire. I tifosi dopo i colpi Vlahovic e Zakaria adesso attendono altri innesti per sognare sempre più in grande. E la società non si farà trovare di certo impreparata. Tutt’altro.

Il reparto che adesso necessita più di altri innesti è il centrocampo, che del resto ha visto partire due calciatori (Ramsey e Bentancur) e l’arrivo di Zakaria. Bisognerà aggiungere delle pedine e opportunità golose potrebbero arrivare dall’estero.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, per Tielemans si aprono nuovi scenari di mercato

Lo ha sottolineato il giornalista Fabrizio Romano su Twitter: il centrocampista del Leicester Youri Tielemans non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Leicester il scadenza nel giugno del 2023. Una decisione che potrebbe aprire interessanti scenari di mercato sul mediano belga, che non ha nemmeno 25 anni e dunque potrebbe essere un grande colpo per il centrocampo non solo per la Juventus, ma anche per tante altre squadre.

I’ve been told Youri Tielemans will NOT extend his contract with Leicester. New deal bid has been turned down – current one expires in 2023. 🔵 #LCFC Of course Youri will be professional, he’s focused on Leicester. Many top clubs want him for June. More: https://t.co/zGmzMaADUd pic.twitter.com/BIpAwzzGfp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2022

E’ chiaro infatti che già nella prossima estate si potrà bussare alla porta del Leicester, che per non perdere poi il calciatore a parametro zero a giugno 2023 potrebbe prendere in considerazione la sua cessione.