Calciomercato Juventus, addio dopo sei mesi | Arriva la risposta definitiva

Il calciomercato della Juventus dello scorso mese di gennaio ha rappresentato senz’altro un punto di ripartenza per il club bianconero.

Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic hanno infiammato la tifoseria, che ora spera di accogliere nuovi campioni nel corso dell’estate. Quando la rosa subirà altri ritocchi volta a renderla sempre più forte e competitiva.

In attacco si dovrà capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala (rinnoverà o no?) e anche quello di Morata. Non sembrano invece esserci dubbi invece riguardo Kaio Jorge, rimasto a Torino nonostante la corte di tante squadre.

Come sottolinea su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la strategia del club bianconero riguardo il campioncino brasiliano è chiara. Si crede tanto nelle sue potenzialità e questa sua prima stagione a Torino sarà comunque utile per adattarsi agli schemi di Allegri e al calcio italiano. Nonostante i pochi minuti giocati la Juventus non ha intenzione di privarsene. Nemmeno in prestito.

#Juventus don’t want to sell #KaioJorge. Bianconeri have recjected 5 bids on loan for the young striker. Cagliari, Salernitana and Granada had asked for him in January, while #FCBasel and a russian club have shown interest in the last hours. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2022